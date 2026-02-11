Vakıfbank’ın aktif büyüklüğü 5.4 trilyon TL’ye ulaştı

TÜRKİYE'NİN halka açık en büyük bankası olarak milli ekonomiye kesintisiz desteğini sürdüren Vakıfbank, 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Aktif büyüklüğünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artırarak 5.4 trilyon TL'ye yükselten bankanın milli ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla sağladığı destek yüzde 42'nin üzerinde artarak 3.8 trilyon TL'yi aştı. Banka, 2025 yılında elde ettiği 96 milyar TL kârdan 26 milyar TL'nin üzerinde vergi karşılığı ayırarak yaklaşık 70 milyar TL net dönem kârı elde etti.

MEVDUATTA HIZLI BÜYÜME

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Krediler aracılığıyla üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi sürdürürken, mevduat tabanımızı güçlendirdik ve yurt dışı kaynak temininde etkin bir performans sergiledik. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyüme yaklaşımımızla milli ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Son çeyrekte kârlılık performansında güçlü bir ivme yakaladıklarını ifade eden Üstünsalih, "Son çeyrek kârımız 28 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Yıllık kârımızı ise yüzde 73.5 artışla 70 milyar TL seviyesine çıkardık. Bu güçlü performans, özkaynaklarımıza da doğrudan yansıdı ve özkaynak büyüklüğümüz yıllık yüzde 47 artışla 322 milyar TL'yi aştı. Toplam mevduatımız yıllık bazda yüzde 36 artışla 3.4 trilyon TL'ye ulaşırken, Türk lirası mevduatımız yüzde 31 artışla 2.5 trilyon TL oldu" şeklinde konuştu. Yurtdışından kaynak getirme konusunda sektör liderliğini sürdürdüklerinin altını çizen Üstünsalih, "2025 yılı itibarıyla uluslararası piyasalardan toplam 12.8 milyar dolar yeni kaynak temin ettik" diyerek sözlerini tamamladı.