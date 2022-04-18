Vakıfbank’ta hurda altınlar özel fiyatla TL’ye dönüşüyor

VAKIFBANK, tasarruf sahipleri için Türk Lirası ile birikim yapmayı daha kazançlı hale getirecek kur ve fiyat korumalı hesap portföyünü her geçen gün büyütüyor. Banka, Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı ile işlenmiş ve hurda altınları, Merkez Bankası'nın özel dönüşüm fiyatı ile TL'ye dönüştürüyor. Böylece Vakıfbank müşterileri olası fiyat değişimlerinden korundukları gibi vade süresine göre peşin ilave getiri imkânından da yararlanabiliyor. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, "Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı fiziki altınların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım" dedi. Yeni sistemle yetkili kuyumcular tarafından teslim alınan altınlar, Merkez Bankası özel dönüşüm fiyatı ile TL'ye dönüştürüldüğünde, yüzde 2'ye varan miktarda peşin ilave getiri imkânı sunuluyor.