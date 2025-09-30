Vakıfbank’tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

ULUSLARARASI sermaye piyasalarındaki en aktif Türk bankalarının başında gelen Vakıfbank, yurtdışı yerleşik kurumsal yatırımcılara yönelik 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladı. Söz konusu ihraç vadesiz olup 5.25 yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yapmış olduğumuz yılın ikinci eurobond ihracına uluslararası yatırımcılardan gelen yoğun ilgi sayesinde, işlem büyüklüğünün neredeyse 3 katına ulaşan güçlü bir talep topladık. İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 80'e yakın yatırımcıdan gelen talep, bankamızın uluslararası sermaye piyasalarındaki itibarı ve gücünün açık bir göstergesidir. Yatırımcı ilgisi sayesinde, işlemin getirisi ilk fiyat beklentisine kıyasla 42.5 baz puan iyileşerek yüzde 8.20 seviyesinde gerçekleşmiş ve böylece bugüne kadar bankacılık sektöründe gerçekleştirilen ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikteki tahvil ihraçları arasında en düşük getiri oranına ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.