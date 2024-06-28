Vakıfbank’tan 700 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı

Vakıfbank, 700 milyon dolar tutarında, 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. Yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde başarıyla gerçekleştirilen son sermaye benzeri tahvil ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye'ye toplam 5.5 milyar dolar eşdeğerinde kaynak sağladıklarını dile getiren Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "2024'te sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar arasında lider konuma yükseldik" diye konuştu. İşleme, dünyanın farklı bölgelerinden 100'e yakın yatırımcıdan işlem büyüklüğünün 2 katından fazla talep geldiğinin altını çizen Üstünsalih, "Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ve bankamıza duyduğu güvenin açık bir göstergesi" dedi.