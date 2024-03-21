Vakıfbank’tan çekte devrim niteliğinde yenilik

Firmaların tek tuşla yüzlerce çeki aynı anda yazdırmasına olanak veren Vakıfbank Sürekli Çek Basım Programı, çok sayıda çek yaprağının elle doldurulmasından kaynaklanan iş yükünü ortadan kaldırıyor. Hatalı çek keşide edilmesi olasılığını en aza indiren programla firmalara hız, kolaylık ve zaman tasarrufu sağlanıyor. Vakıfbank, internet bankacılığında müşterilere sunduğu Sürekli Çek Basım Programı'nı geliştirerek firmalara destek olacak bir alt yapı ile güncelledi. Yeni program ile internete ihtiyaç olmadan işletmeler kendi çalışma sahalarında program kurulumunu yaptırabilecek, offline yapıdaki program ile Vakıfbank, işletmelerin çek yazdırma işlemlerindeki operasyonel maliyetleri azaltmayı, hızı ve kolaylığı hedeflemektedir. Vakıfbank Kurumsal, Ticari, KOBİ ve Perakende Bankacılığı Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, Sürekli Çek Basım Programı ile VakıfBank'ın dijitalleşmeye verdiği önemi bir kere daha ortaya koyduğunu belirtti. Şimşek, "Çek basım alanında sağladığımız hizmeti güncelleyerek daha kullanıcı dostu hale getirdik ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak istedik. Devreye aldığımız program ile firmaların tek tuşla yüzlerce çeki aynı anda yazdırmasını ve raporlamalarını sağladık" dedi.