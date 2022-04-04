Vakıfbank’tan ikinci el araca güvenli kredi desteği kolaylığı

VAKIFBANK, 'Güvenli Araç Satış Sistemi'ne (GASS) entegre ettiği ikinci el araç kredisi ile bir ilke daha imza attı. Entegrasyon sayesinde kredi işlemleri, araç alıcının üzerine geçmeden tamamlanıyor; ödeme tutarı ise tescil işlemi tamamlandıktan sonra satıcının hesabına geçiyor. Böylece süreç güvenle tamamlanırken her iki taraf için zaman tasarrufu da sağlanıyor. Satışı gerçekleştiren taraf VakıfBank müşterisi olsa da olmasa da ödeme tutarı tescil işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak satıcının hesabına geçiriliyor. Böylelikle tarafların anlaşması, kredi başvurusunun yapılması, satış işlemi için nakit alışverişinin yapılması gibi süreçler daha hızlı ve sade hale geliyor. Alıcının talep ettiği kredinin çıkmaması sonucu satışın gerçekleşmemesi riski ortadan kalkıyor ve sistem hem alıcıya hem de satıcıya zaman kazandırıyor.Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile 2019 yılında sağlanan iş birliğiyle hayata geçen VakıfBank 'Güvenli Araç Satış Sistemi (GASS) sayesinde araç bedeli ve tescili güvence altına alınıyor, alıcının da satıcının da içi rahat ediyor. Sistem, güven sorununu çözmesinin yanı sıra, nakit taşıma ve sayma gibi sorunları da ortadan kaldırıyor.