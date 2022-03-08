VakıfBank’tan Kadın Girişimcilere Özel Kredi

Toplumun tüm kesimlerinin daima yanında olma yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren VakıfBank, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle özellikle salgından etkilenen kadın girişimcilere ve işletme sahiplerine yönelik Kadın İşletme Kredisi'ni hizmete sundu.

Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma ile 8 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 23 yıl vadeli olarak temin edilen 250 milyon dolarlık kredi kapsamında hayata geçirilen Kadın İşletme Kredisi ile tüm segmentlerde, sahipliği ya da yönetimi kadınlarda olan işletmelere, işlerini büyütmeleri ve nakit akışlarını düzenlemeleri için uygun maliyetlerle kredi sağlanacak.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, krediye ilişkin değerlendirmesinde, "VakıfBank olarak, sürdürülebilir bankacılık yaklaşımımız gereği hem kurum içinde hem de toplumun genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını önemsiyor ve bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit bir şekilde yer almasının, ekonomik alandaki varlığının güçlenmesi ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bunu, kadınların güçlenmesi kadar kadın bakış açısının getireceği zenginliğin tüm toplumun yararına kullanılması açısından da önemli buluyoruz. Bu kapsamda Dünya Bankası'ndan sağladığımız kaynak ile kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere özel bir kredi ürünü oluşturduk. Özellikle salgından etkilenen işletmelerimiz için devreye aldığımız VakıfBank Kadın İşletme Kredisini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hem kadınlarımızın hem de ülke ekonomimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Kadın İşletme Kredisi'nden 250'nin altında çalışanı bulunan ve 2019 yılını kar ile tamamlamış olup kadınlara ait olan ya da kadınlar tarafından yönetilen işletmeler yararlanabiliyor. Bunun için gerçek bir işletme ise sahibinin kadın olması, tüzel işletme ise yönetim yetkisine sahip en az bir kadın hissedarı bulunması ya da birinci derece imza yetkisine sahip en az bir kadın üst düzey yöneticiye sahip olması gerekiyor.

Belirtilen şartları taşıyan kadın girişimci işletmeler, 2 yıla kadar ödemesiz dönemli 10 yıla varan vadelerde, her türlü işletme ihtiyacının finansmanı için TL ve döviz cinsi kredi kullanabiliyor. Sabit faizli uygulamalarda yıllık Türk Lirası'nda %14,50, Euro'da %2,25, Dolar'da %3,25'ten başlayan oranlarda yararlanabilecek.