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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Vakıfbank’tan kodlama etkinliği

Vakıfbank’tan kodlama etkinliği
Vakıfbank'ın gençlere bankacılığın geleceğini şekillendirme fırsatı sunduğu hackathon etkinliği "Hack to the Future" için başvurular başladı. Bankacılığın geleceğinde rol oynayacağına inandığı fikirleri olup bunları projeye dönüştürmek isteyen gençler 23 Ocak tarihine kadar https://hacktothefuture. com.tr/ adresinden başvurabilecek. 4-6 Şubat tarihleri arasında üçüncü kez gerçekleştirilecek etkinlikte, dijitalleşmenin yanı sıra sürdürülebilirliği destekleyecek projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Dereceye girenler toplamda 85 bin TL ödül kazanacak. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankacılığın geleceği dijitalleşme ve sürdürülebilirlik etrafında şekilleniyor" dedi.
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Vakıfbank’tan kodlama etkinliği
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