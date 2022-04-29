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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Vakıfbank’tan pratik tahsilat uygulaması

Vakıfbank’tan pratik tahsilat uygulaması
VAKIFBANK, tüm tahsilatların otomatik olarak muhasebeleştirilmesini sağlayacak Pratik Tahsilat uygulamasını hizmete sundu. Bu uygulama ile şirketler, herhangi bir yazılım geliştirme, teknik entegrasyon, mutabakat süreci gibi ek maliyete katlanmadan diledikleri anda Vakıfbank Mobil, İnternet Bankacılığı, Müşteri İletişim Merkezi ve ATM aracılığıyla alacaklarını hızlı ve kolay bir şekilde tahsil edebiliyor. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, yeni uygulamanın işletmelerin manuel tahsilattan kaynaklanan operasyonel iş yükünü ortadan kaldıracağını ifade etti.
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Vakıfbank’tan pratik tahsilat uygulaması
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