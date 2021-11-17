Vakko otelciliğe başlıyor

Vakko, pandeminin gölgesinde geçen 2021'i rekor büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. İlk 9 ayda satışlarını yüzde 70 artıran grup, 110 milyon TL'yi aşkın yatırımı hayata geçirdi. Grup, 2022'de otelcilik alanına yatırım yapmaya hazırlanıyor. Vakko CEO'su Jaklin Güner
, önümüzdeki yılın ilk yarısında 120 milyon TL yatırımla, Vakko Hotel&Residence'ın kapılarını açacaklarını duyurdu. 8 katlı ve 32 daireli olacak otel yatırımının Nişantaşı
'ndaki mağazanın üzerinde olacağını anlatan Güner, "İşletmesi bizim olacak ama danışmanlık alacağımız firmalar da olacak" dedi. Otelciliğin çocukluğundan bu yana hayali olduğunu belirten Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko
ise, "Otelcilik alanında yatırımlarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz" mesajı verdi. Pandemi döneminin lüks perakende sektöründe değişimi hızlandırdığını kaydeden Hakko, hızlı karar alan ve gelişen şirketlerin süreci başarıyla yönettiğini ifade etti.
HER GÜN FİYAT DEĞİŞTİRMİYORUZ
Kurlar ve artan maliyetlerle ilgili soruları da cevaplandıran Jaklin Güner, "Biz kendi markamızla üretim yapıyoruz. Maliyeti kendimiz belirliyoruz. O yüzden her gün fiyat değiştirmiyoruz. Türkiye
'de de üretim yapsak yurtdışında da yapsak maliyet kontrolü bizde olduğu için avantajlıyız" dedi. Tedarik konusunda öngörülerde bulunduklarını ve kumaş yatırımı yaparak avantaj sağladıklarını anlatan Güner, fiyatlarına enflasyonun altında zam yaptıklarını vurguladı.
192 MAĞAZANIN HEPSİ YENİLENDİ
Jaklin Güner pandemi döneminde bazı mağazaları zamanın getirdiği değişim ve dinamiklere göre yapılandırdıklarını belirterek, "Halihazırda açık olan 192 mağazamız arasında eski konseptte mağazamız kalmadı. Hepsi yenilendi" dedi.
'BABAM BEYOĞLU'NA DÖNDÜ'
VAKKO'NUN sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiği çalışmaların sonuncusu Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nin Atatürk Kültür Merkezi
'ne taşınması oldu. Cem Hakko, "Babam bir Beyoğlu aşığıydı. Bana göre babam kendi yerini buldu AKM
'de" dedi.