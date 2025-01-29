Van-Tahran tren seferleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile bir araya geldi. Uraloğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesine katkı sağlayacağını söyledi. Görüşmede kara yolları taşımacılığında daha pratik yolların konuşulduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırırız, onu konuştuk. Heyetlerimizle bir araya gelerek, bazı konular üzerinde pratik çözümler üretilmesi kararını aldık" dedi. Havacılığa yönelik de değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, gerek Türk Hava Yolları gerekse İran'daki hava yolları konusunda daha fazla nasıl iletişim kurulacağının değerlendirildiğini bildirdi. Uraloğlu, demir yolları taşımasında kapasiteyi 1 milyon tona çıkaracaklarını dile getirerek, "Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz" diye konuştu.İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık da, Türkiye-İran 29. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'ndan kısa bir süre sonra Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmeler çevresinde kara, hava ve demir yolları üzerindeki taşımacılık hususunda önemli kararlar aldıklarını söyledi. Görüşmede, özellikle mevcut altyapılar, raylı sistemler ve kara yollarındaki taşımacılığın daha da artması hususuna vurgu yapıldığını vurgulayan Sadık, şu değerlendirmede bulundu: "Kara ve demir yolları üzerindeki transit yük taşımacılığının kapasitesinin artırılması, diğer taraftan demir ve kara yollarının bağlantılarının artırılması, Çeşmisüreyya-Dilucu bölümündeki demir yollarının bağlantılarının artırılması hususu değerlendirildi. İran, Türkiye için doğuya açılan bir kapı. Türkiye de İran için batıya açılan bir kapıdır. İki ülke arasındaki hudut bağlantılarının çoğaltılması transit yük taşımacılığının kapasitesinin artırılmasının da faydası olacak."