Vanalar kapandı sevkiyat durdu! Gözler yeniden Rusya’ya çevrildi: Avrupa’da kış ayları öncesi yeni kriz

KAYIPLAR ORTA DOĞU ÜLKELERİ İLE TELAFİ EDİLDİ

AB'nin Rus ham petrol alımlarındaki kayıplar ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden yapılan ithalatla telafi edilirken, batı Afrika ülkeleri, Norveç, Brezilya ve Guyana'dan da petrol tedarik edildi.

Geçen ay AB ülkelerinin Rusya'dan ithal ettiği günlük 2,5 milyon varil ham petrol ve petrol ürünlerinin 700 bin varili boru hattı aracılığıyla sağlandı.