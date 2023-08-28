Van’da Eylülde sondaj yapacağız

Türkiye'nin enerjide yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel hedeflerinin Türkiye'de aranmadık hiçbir yerin kalmaması olduğunu söyleyerek, önümüzdeki döneme ilişkin önemli ipuçları verdi. TRT Haber'de soruları yanıtlayan Bayraktar, "Petrol ve doğalgazda olan bağımlılığı azaltmak için kendi denizlerimizde kendi gemilerimizle arama yapmaya başladık. Stratejimiz özellikle Türkiye'de gidilmedik sahalarda arama ve üretim mekânlarına ulaşmaktı. Bu stratejinin sonuçlarını da 2020'den itibaren görmeye başladık" diye konuştu.Türkiye'nin Gabar ve Sakarya Gaz Sahası büyüklüğünde birkaç keşfe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Eylülde Van'da bir sondaj yapacağız" dedi. Bayraktar, Kato Dağı'nda sondajın devam ettiğini belirterek, burada yıl sonuna kadar bir müjde ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi. Dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin 3'te 2'sinin Türkiye'nin komşu ülkelerinde yer aldığının altını çizen Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde sondaj yapmayı planladığımız alanlardan bir tanesi Orta ve Doğu Karadeniz. Hem Ordu'da hem Rize'de hedeflediğimiz sahalar var. Geçmişte açıkçası Karadeniz de biz kuyular kazdık. Van'da Hakkari'de kazmayı planladığımız arama sahalarımız var" diye konuştu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile görüştüklerini ve madencilik alanında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptına imza attıklarını söyledi. Bayraktar, anlaşmanın elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlarda yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenlerle ilgili işbirliğini içerdiğini dile getirdi.BAYRAKTAR, Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşfinin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: Karadeniz'de gaz üretimi konusunda ciddi bir çalışmanın olduğunu, sahada 15 ila 18 milyar metreküplük üretime çıkılacağını vurgulayan Bayraktar, Gabar'daki petrol çalışmalarına ilişkin, "Orada üretim petrol ve kara sahası olduğu için biraz daha hızlı ilerliyor. Bugün itibarıyla 20 bin varil üretime çıkmış durumdayız ama hedefimiz 2025 yılına kadar bu üretim rakamını 100 bin varile çıkarabilmek" diye konuştu.