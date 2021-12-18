Varank: Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

"Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazetede yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Resmi Gazetede yer alan Bursa şehrinde kurulacak olan ve ilk olan batarya fabrikası kararını sosyal medyadan duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN İLK OTOMOBİL BATARYA FABRİKASI KURULUYOR!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank resmi Twitter hesabından Resmi Gazetede yer alan Bursa'da kurulacak olan batarya fabrikası kararını paylaşarak şunları söyledi: "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor! 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar $'dan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak"