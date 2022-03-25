Mustafa Varank: Ülkemizin yarınlarını teminat altına alıyoruz





TEKSTİL FİRMALARINA TAVSİYE: "MARKALAŞIN"

Bakan Varank, OSB'deki tekstil firmalarına kendi markalarını yaratmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. "Tekstilde ikinci önemli konu da markalaşma." diyen Varank, "Bu sektörde katma değerin artması için marka değerinin artması gerekiyor. Malumunuz marka değerinin oluşturduğu katma değere yönelik oldukça gündem olmuş yakın zamandan bir örnek var. Apple'ın ekran parlatma bezi. Evet, bildiğiniz temizlik bezinden biraz hallice olan bir bezden bahsediyorum. Buraya gelmeden önce fiyatını tekrar kontrol ettim, 153 lira. 'Buradaki en küçük işletmenin bile üretebileceği bir bez 153 lira olur mu?' demeyin. Marka değeriyle birlikte işte oluyormuş. Evet, bu yüzden tekstilde dünya devi olmak, yerimizi sağlamlaştırmak istiyorsak yenilik ve marka konusunun getireceklerini çok iyi idrak etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.