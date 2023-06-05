Varank’tan bakanlığa esprili veda: Gitmemizi bekliyormuş herkes

YeniSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreni ile göreve başladı. Bakanlığı devreden Bursa Milletvekili Mustafa Varank, salona girdikten sonra gördüğü kalabalığa ilişkin, "Gitmemizi bekliyormuş herkes" diyerek katılımcılara tebessüm ettirdi. Varank'ın veda konuşması uzun süre alkışlandı. Esprileriyle törene neşe katan Varank, veda konuşmasında Bakan Kacır'a başarılar diledi.2023 seçimleriyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açtıklarını vurgulayan Varank, "Beraberce Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini 5 yıl boyunca layıkıyla yerine getirmek için gayret ettik. Bu görevleri bu millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirdiğinizde netice alabiliyorsunuz. Biz de o şuurla 5 yıllık görevimizin sonuna gelmiş olduk. Detaylara girmek istemiyorum, lafı uzatırsanız devir teslimlerde 'Bu da burayı bırakmak istemiyor' diyebilirler" sözüyle herkesi güldürdü.Bakan Kacır da Mustafa Varank döneminde bakanlığın büyük başarılara imza attığını belirterek kendisine çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Kacır, "Çıta çok yüksek, bunun farkındayız. Ama inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle, Türkiye Yüzyılı'nı tam bağımsız Türkiye anlayışı ve milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız" dedi.Kacır, 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminden 2008 yılında onur derecesiyle mezun olan Kacır, mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti. Kacır, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018'e kadar sürdürdü. Kacır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı"nın, Bilim Merkezi ve Girişim Merkezi programlarının, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'in öncüleri arasında yer aldı. Kacır, 31 Temmuz 2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı.