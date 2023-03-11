Varank’tan depremzede esnafa destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da depremden etkilenen Küçük Sanayi Sitesi ve Özsan Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla buluştu. Varank'a Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık eşlik etti. Bakan Varank, depremden etkilenen sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işyerleriyle ilgili Acil Durum Destek Kredisi'nin devreye alınacağını belirterek, "Sanayi sitesindeki esnaflarımızla ya da kümelenme şeklinde faaliyet gösteren iş yerlerimizle ilgili KOSGEB Acil Durum Destek Kredisi'ni devreye alacağız. Bununla da mikro işletmelerimize 250 bin liraya, küçük işletmelerimize 500 bin liraya, orta işletmelerimize de 1 milyon liraya kadar sıfır faizsiz, bir yılı geri ödemesiz 3 yıllık kredi desteği sağlayacağız" diye konuştu.