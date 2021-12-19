Varlık Fonu Türk Telekom’un % 55 hissesine talip oldu

Turkcell
'in
çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu
(TVF) Türk Telekom
'a da talip oldu. TVF, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini almak için bankaların kurduğu LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile görüşmelere başladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada Varlık Fonu'nun Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hisselerinin satın alınması konusunda görüşmeler yaptığı belirtildi.
ALIRSA EN BÜYÜK ORTAK
Türk Telekom'un OTAŞ'taki yüzde 55'lik hissesini Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Aralık 2018'de borcu karşılığında devralmıştı. Bankalar Eylül 2019'da paylarını satmaya karar vermişti. Türk Telekom hisselerini satışa çıkaran bankalar, şirketin yüzde 55 hissesini Levent Yapılandırma Telekomünikasyon'a devretmişti. Şirketin hisselerinin yüzde 6.68'i Türkiye
Varlık Fonu'nda. Yüzde 15'i halka açık. Kalan kısım ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda. Türkiye Varlık Fonu, bankalarla anlaşıp yüzde 55'lik hisseyi alması durumunda şirketin büyük ortağı haline gelecek.
TURKCELL'İ DE ALMIŞTI
Türkiye Varlık Fonu, geçen yıl Turkcell'in en büyük hissedarı Telia'nın hisselerini 530 milyon dolar karşılığında almıştı. Çukurova Holding dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkmıştı. TVF'nin Türkiye'nin stratejik değerlerine yatırım yapma misyonunun önemli bir parçası olan söz konusu satın alma işlemi ile Turkcell'in ortaklık yapısı sadeleşmişti. Yeni yapıda TVF, yüzde 15'i imtiyazlı olmak üzere, yüzde 26.2 ile Turkcell'de hakim hissedar olmuştu.