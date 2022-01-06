Varlık Fonu’ndan teknolojiye özel 250 milyon $

Türkiye Varlık Fonu
Genel Müdürü Arda Ermut, Fon'un aktif büyüklüğünün 2 trilyon 169 milyar liraya ulaştığını belirterek, 250 milyon dolarlık teknoloji fonu kurulacağını açıkladı. Fon'un Santiago prensiplerinin temel ilkelerine uymayı taahhüt ettiğini anımsatan Ermut, "Varlıklarını, yeni yatırımlarını ve ilgili faaliyetlerini gelecek kuşaklar için uzun vadede sürdürülebilir şekilde yönetiyoruz. Varlık Fonu devletin yatırım kolu olarak fark yarattı. Yönetim kurulumuzdan 250 milyon dolarlık teknoloji fonu kurulmasının onayı aldık. Katma değerli, yeni ekonominin önde gelen alanlarında ülkemizdeki ekosistemdeki boşluğu dolduracak yatırımlar amaçlıyoruz" dedi. Fiber altyapıdaki pozisyonu nedeniyle hâkim bir durum olduğunu belirten Ermut, "Operatörlerin rekabetçiliği anlamında problem yaratıyor. Varlık Fonu altında ya da herhangi bir şekilde kamu kurumu olarak tarafsız şekilde bütün hizmet sağlayıcılara altyapı hizmeti vermesi hem israfın engellemesi amaçlanıyor" dedi.
TÜRK TELEKOM'DA FON DEVREDE
Fon'un İstanbul
Finans Merkezi projesinin toplam inşaat alanının yüzde 51'ine yatırımcı olarak dahil olduğunu belirten Ermut, "İFM'nin hedefi Türkiye'nin finansal hizmet ihracatını artırmak, finansal ekosistemi büyütmek ve İstanbul'un dünyadaki finans merkezi sıralamasında ilk 10'a girmesini sağlamak" diye konuştu. İmtiyaz sözleşmesi 2026'da dolacak ve altyapısının tamamı yeniden devlete dönecek olan Türk Telekom'a ilişkin soruları yanıtlayan Ermut, şöyle konuştu: "Türk Telekom gibi bir değerin korunması kritik önem taşıyor. Doğrudan Varlık Fonu ile ilgili bir karar değil 3 büyük özel banka ana hissedar olmakla birlikte temsil ettiği 32 bankanın verdiği bir kredi var. Türk Telekom'un önündeki engellerin kaldırılıp gerçek potansiyeline ulaşmasıyla ilgili çok önemli bir fırsat var. 2026'da imtiyaz bitecek, hem teknolojik hem hukuki açıdan kolay bir süreç olmaz. Kimde neyin kalacağı konusunda hukuki savaş vermek durumunda kalınabilir. Şirket bundan kötü etkilenebilir" dedi.
ÇEKİRDEK SERMAYE 21 MİLYAR ARTTI
MECLİS Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu'nun 2020 mali tabloları ve faaliyetleriyle ilgili denetim raporu görüşüldü. Komisyon'da yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ermut, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin Ziraat Bankası
, Vakıfbank
ve Halkbank
için 7'şer milyar lira olmak üzere toplam 21 milyar lira artırıldığını ifade etti.
PİYANGO'DA İKRAMİYE YÜZDE 59'A ÇIKTI
ŞANS oyunları lisansında da 10 yıllık bir yetkilendirme yapıldığını belirten Ermut, 1 Ağustos-31 Aralık 2019'la 2020'nin aynı dönemini kıyasladı. Özel operatörlerin sadece sunulan hizmet kapsamında bayilere ödenen paylar da dahil yüzde 9.5 aldığını belirten Ermut, yeni dönemde ikramiye oranının yüzde 45'ten yüzde 59'a çıktığını söyledi. Ermut, "Kamuoyunda oluşan algının aksine şans oyunları katılımcılarının getirileri artmış, artan işlem hacminde kamu faydası artırılmıştır. Çıkmayan biletler daha önce de olduğu gibi oyunun kuralları çerçevesinde kamuya aktarılmaktadır" değerlendirmesini yaptı. Ermut "2019'da 1.5 milyar lira olan hasılat 2020'de 2.9 milyar liraya, kamuya aktarılan pay 734 milyon liradan 1 milyar 78 milyon liraya, ödenen ikramiye de 900 milyon liradan 1 milyar 347 milyon TL'ye çıktı" dedi. Ermut, kumara teşvik konusundaki yorumlara karşılık, "Milli piyango kumara teşvik konusunda yönetim kurulunda ilgili denetim süreçlerinin oluşturulması konusunda görüşümüzü verdik. Aynı tereddüdü biz de hissediyoruz" diye konuştu.