Vatandaş eve döndü

Konut piyasası, yılın son aylarında artan faiz indirimleri beklentisiyle yeniden harekete geçti. Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Bu seviyeyle 2024 yılı, tarihin en yüksek dördüncü satış yılı olarak kayıtlara geçti.

ARALIK REKORU

Sadece aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53.4'lük artışla 212 bin 637 satış gerçekleşti. Aralık 2021'den sonra tarihin en yüksek ikinci aralık ayı satışı da gerçekleşti. Bu seviye aynı zamanda aylık bazda en iyi üçüncü veri oldu. 2020'de pandeminin ardından yapılan konut kampanyası ile temmuzda 229 bin 357 konut satılmış, ardından ise en yüksek aylık satış sayısı 226 bin 503 adet ile Aralık 2021'de gerçekleşmişti.

İKİNCİ YARI HIZLANDI

Konut fiyatlarının yılın ikinci yarısından itibaren reel bazda gerilemeye başlaması satışları hızlandırdı. Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi'ne göre gerileme önceki ay yüzde 10.4 oldu. Fiyatların olası artışından önce imkânlardan yararlanmak isteyenlerin verilere göre, özellikle bankaların bir miktar gevşeyen konut kredilerini kullanarak alım yaptığı görüldü. Diğer yandan ise döviz ve altın yatırımlarının da yeniden gayrimenkule yöneldiği tahmin ediliyor.

FAİZ GERİLİYOR

Kamunun bankaların konut kredisi faiz oranlarını sübvanse ederek olası bir kampanya yapacağı beklentisi, yatırımcıları durdurmadı. Kampanyanın alt gelir grubuna yönelik olacağı ve şartlarının buna göre planlanacağı öngörüsü, konut alımına bekleme süreci yerine hızlı hareket getirdi. Yılın ilk yarısında en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3'ün üzerindeyken; mayıs ayından itibaren yüzde 2.86'ya kadar gevşeme yaşandı. 2024 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları olarak bilinen kredili satışlar bir önceki yıla göre yüzde 10.8 oranında azalarak 158 bin 486 oldu. Ancak aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285.3 oranında artarak 23 bin 277 olarak gerçekleşti. 2024 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 25.9 oranında artarak 1 milyon 319 bin 539 oldu. Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.9 oranında artarak 189 bin 360 olarak verilere yansıdı.



2025 REKOR YILI OLACAK



GYODER Başkanı Neşecan Çekici, 2024'ün umut verdiğini, 2025'in de rekor yılı olabileceğini söyledi. Konut satış rakamlarının 2024'te bir önceki yılın yüzde 20 üstünde gerçekleştiğine dikkat çeken Çekici, "Geçen sene hem deprem baz etkisi hem yüksek reel konut fiyatları gerçeği vardı, bu sene ise konutların değeri reelde geçen seneye göre neredeyse hiç artmadı. 2023 yılı genelinde ve 2024 yılı ilk yarsında ertelenen konut talebinin yeniden pazara döndüğünü görüyoruz. Özellikle bu artış trendini 2024'ün ikinci yarısına ilişkin istatistiklerde okumak mümkün. Bu sürecin önümüzdeki dönemde hem konut satış adetlerini hem de konut fiyatlarını artıracağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

ALTINDAN ÇIKAN KONUTA YÖNELDİ



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, konut satışlarında çok iyi bir rakam yakalanıldığını belirterek, son aylardaki artışı aralıkta zirve yaptığını söyledi. Akdoğan, "Son aylarda özellikle KKM'den ve altından çıkan birikimler konuta yönelirken, mevduat faizlerinin düşeceğini öngören ve gayrimenkuldeki fırsatları değerlendirmek isteyen birçok yatırımcı konuta yöneldi. Ayrıca yıl içerisinde satış vadeli sözleşmesiyle yapılan satışların tapu devirlerinin aralıkta yapılması da yüksek satış adetlerinde etkili oldu" diye konuştu.

ALICI HAREKETE GEÇTİ



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ramadan Kumova, 'konut üreticilerinin yeniden oyuna dahil olduğunu' 2024 yılının sektörde geri dönüşü sağladığını ifade etti. Kumova, "Konut fiyat artışının enflasyonun gerisinde kalması ve reel olarak değer kaybı olması alıcıyı harekete geçirdi" dedi.

KONUT TALEBİ ARTARAK DEVAM EDECEK



Mars Gayrimenkul CEO'su Hakan Bucak, "Vatandaşın konut talebi hiçbir zaman kesilmedi. Bu talep önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Mevduat faizindeki avantajlı durumu kullanan ve bu yüzden gayrimenkul alımını erteleyen ciddi bir potansiyel gayrimenkul yatırımcısı var. Faizlerdeki aşağı yönlü küçük kıpırdanmalar bile konut satışlarına olumlu yansıyor. Son 6 aydaki artış hem bu hareketin sinyali oldu hem de gayrimenkuldeki yatırım avantajını net şekilde hissettirdi" diye konuştu.