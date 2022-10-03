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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Vatandaş kolaylıktan memnun

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Vatandaş kolaylıktan memnun
Günlük 1.2 milyon kişinin kullanacağı Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, yüzleri güldürdü. Açılan metro ile vatandaşlar hem Sabiha Gökçen Havalimanı'na hem de okul ve işyerlerine konforlu ulaşım imkânına kavuştu. İETT otobüsüyle Kadıköy'den yaklaşık 1 saat 50 dakikada gidilen Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni metro hattıyla 45 dakikada ulaşmak mümkün oldu. Metroyu kullanan Sabahattin Sağlamoğlu, "Bizim için kolaylık oldu. Buradan Kadıköy'e gideceğim. Gelmeden önce ulaşımla ilgili araştırma yaptığımda otobüsle yolculuk yapılıyordu. Şimdi metronun açılması iyi oldu" dedi. Pendik Kurtköy'de oturan İbrahim Kutluay, "Ben Kurtköy'de yaşıyorum. Kurtköy ve Sabiha Gökçen durakları güzel oldu. Bizim için rahatlık oldu" dedi.
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Vatandaş kolaylıktan memnun
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