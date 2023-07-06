Vatandaş ‘Kooperatif Market’i sevdi

Tüketici dostu Kooperatif Marketler, vatandaş tarafından sevilerek en büyük şirketler arasına girdi. Vatandaşın cebini düşünerek yapılan ve özellikle depremzede çiftçinin ürünlerini satarak zarar etmelerinin önüne geçen Kooperatif Marketler ve Tarım Kredi Grubu Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer aldı. Tarım ve tarımsal sanayide ve ülke tarımında öncü rolü üstlenen Tarım Kredi Grubu'nun 4 şirketi, 2022'de de Fortune 500 şirketi arasına girdi. Tarım Kredi Grubu'nun şirketlerinden, Gübretaş, Kooperatif Market, TK Tedarik ve Üretim ile TK Yem, sıralamadaki yerlerini daha da yukarıya taşıdı. Üreticiyle tüketici arasında köprü rolü gören Kooperatif Marketler, üreticiyi koruyan ve tüketicinin kaliteli mala uygun fiyata ulaşmasını sağlayan indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla geçen seneye oranla listede 171 sıra yükseldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede üreticinin ürünlerini satın alarak Kooperatif Market raflarında satışa çıkarılması ve bayram öncesi yapılan fiyat sabitleme, temel gıdada indirim gibi kampanyalarla vatandaş tarafından benimsenen Kooperatif Market, bu başarısını listede 171 sıra yükselerek kanıtladı.Fortune 500 2022'de en çok yükseliş yapan 9'uncu şirket olan Kooperatif Market aynı zamanda en çok istihdam sağlayan 35'inci şirket oldu.