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Giriş Tarihi: 9.1.2022 17:21

Vatandaş pazarları tercih ediyor: 'Marketlerden çok daha ucuz'

İHA
Vatandaş pazarları tercih ediyor: ’Marketlerden çok daha ucuz’

Kocaeli'de semt pazarlarında fiyatların marketlerden ucuz olması, tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Kocaeli'de semt pazarlarında fiyatların marketlere göre daha düşük olduğu görüldü. Pazarlarda domates 6 TL, patates 5 TL, pırasa 4 TL, portakal 5 TL, marul 2 TL, sarımsak 5 TL, soğan 2 buçuk TL, muz ise 9 buçuk TL'den satılıyor.



Pazar esnafı Gökhan Pamukçu, "Fiyatlar gayet normal. Pazar fiyatları, piyasaya göre gerçekten çok ucuz. Mandalinanın fiyatı 5 ile 7 TL arasında değişiyor. Fakat bu ürünler markete girdiği zaman 10-15 TL arasında satılıyor" dedi.

Ispanak, pırasa ve karnabaharın fiyatının çok uygun olduğunu belirten Pamukçu, "Biber ve domates gibi ürünlerse yazın çıktığı için şu anda pahalı. Az çıkan bir ürünün alıcısı çok olunca bu durum ister istemez fiyata yansıyor" ifadelerini kullandı.

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Vatandaş pazarları tercih ediyor: 'Marketlerden çok daha ucuz'
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