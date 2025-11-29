Vatandaş temiz gıda arıyor

Son dönemde üst üste yaşanan zehirlenme vakalarının ardından vatandaşın temiz gıda arayışı hızlandı. Helal gıdanın temiz ve iyi denetimden geçen ürünler olduğunu vurgulayan sektör oyuncuları, helal ürüne olan talebin arttığını vurguladı. Dünya Helal Fuarı tüm hızıyla devam ederken fuara katılan sektör oyuncuları helal gıdanın önemine dikkat çekti. Helal belgesinin öneminin iç pazarda tam anlaşılmadığını vurgulayan sektör oyuncuları, "Helal belgesini almak için birçok prosedürü yerine getirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla çok sıkı bir denetim söz konusu. Helal belgenin önemini bilen bunu talep ediyor. Temiz gıda arayan helal belgeli ürüne yöneliyor" diyor.

ÜRETİM PROSESİ VAR

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, "Helal temiz ürün demektir. Yani siz o belgeyi alıyorsanız üretimden saklama koşullarına kadar tüm süreçleri uygulamak zorundasınız" dedi. Helal belgesinin yurtdışında çok önemli olduğunu anlatan Ete, "Gayrimüslim biri helal belgesini gördüğünde o ürünün temiz içerikle hazırlandığını bilir, güvenli ürün aradığında helale yönelir. Ancak ülkemizde bu kavram tam oturmadı. 'Zaten helaldir' algısı var. Oysa bu belgenin bir çok prosedürü bulunuyor" diye konuştu.

TARLADAN SOFRAYA

Bir ürünün tarladan sofraya tüm süreçlerinin denetlendiğini aktaran Ete, "Mesela o ürün için kullanılan zirai ilaçtan markete gelinceye kadarki saklama koşuluna kadar helal prosedürleri var. Bunlar uygulandığında zaten ürün temiz ve sağlıklı oluyor. Bunu bilen vatandaşlarımız da artan zehirlenme vakalarının da etkisiyle helal ürün arayışını hızlandırmaya başladı" ifadelerini kullandı. Ete, helal belgesinin sadece üretim süreci değil işçi ve çalışan hakları, şirket temizliği gibi süreçleri de kapsadığını aktardı.

GÜVENİLİR BİR TESCİL

Fuara katılan Berlinger firmasının Genel Müdür Yardımcısı Gülten Meldek, Helal belgesinin güvenilir bir tescil olarak görüldüğünü söyledi. Meldek, "Biz 7 aylık bir firmayız. Günlük 40 bin adet donat ve berliner üretiyoruz. Üretimlerimizin büyük bölümünü Hollanda'ya gönderiyoruz. İhracat için ilk girişimde bulunduğumuzda bize helal belgemizi sordular çünkü helal ürün yurtdışında temiz ve güvenilir olarak görülüyor. Biz de bu sebeple helal belgesi aldık" dedi.



PESTİSİTE GEÇİT YOK!

Helal belgesi için bir çok prosedürün yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Meldek, "Bu belgeyi almak kolay değil. Ürettiğimiz berlinerlerde kullandığımız tüm ürünlerin de helal belgeli olması gerekiyor. Bütün süreçler adım adım takip ediliyor" diye konuştu. Tarım ürünlerinde kullanılan pestisit oranları nedeniyle bazı ürünlerin ihracat kapısından döndüğüne dikkat çeken Gülten Meldek, "Helal belgesi almak istiyorsanız kullandığınız tarım ilacının miktarına kadar prosesleri uygulamak zorundasınız. Böylece temiz ürün oluyor" dedi.



BOYKOTLA TALEP ARTTI

Will Power Temizlik ürünleri firmasının sahibi Ömer Faruk Özdemir, kimya sektöründe özellikle boykotla birlikte helal belgeli ürünlere talebin arttığını söyledi. Özdemir, "Elazığ merkezli bir firmayız. Helal belgemiz bulunuyor. Ancak bu belgeyi daha çok yurtiçinde kurum ve kuruluşlar soruyor. İhracat için görüştüğümüz firmaların hemen hepsi ise helal belgesini istiyor. Vatandaşların talebi daha çok boykotla birlikte arttı" dedi