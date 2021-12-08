Vatandaşa 150 milyar liralık enerji desteği verdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Avrupa
'nın en ucuz doğalgaz ve elektriğin Türkiye
'nin kullandığını söyledi. Dönmez, vatandaşa 150 milyar liralık enerji desteği verildiğinin altını çizdi. Dönmez ayrıca, elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonu'nu da kaldırarak vatandaşlara yıllık 3 milyar liralık bir destek daha vermiş olacaklarını vurguladı. Bakan Dönmez, Karadeniz
gazında ilk kaynağın ise 2022 yılında yapılacağını açıkladı ve ekledi: "2023 içerisinde tamamlanması beklenen ilk fazda 10 kuyu açılarak günlük 10 milyon metreküp doğalgaz taşınacak olup, ikinci fazda yapılacak çalışmalarla yaklaşık 40 üretim kuyusuna ulaşılarak günlük 40 milyon metreküp doğal gazın iletim sistemimize aktarılması sağlanacak." Dönmez ayrıca dar gelirli vatandaşlara aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği verildiğini bu kapsamda bu yıl 2.4 milyon haneye elektrik tüketim desteği verildiğini vurguladı.