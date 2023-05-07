Vatandaşa araç satmayan stokta tutan yandı

Otomobil bayilerinin stok sıkıntısı olduğunu söyleyerek satış yapmaması tüketiciyi zora sokarken, Ticaret Bakanlığı konuya el attı. Resmi Gazete'de yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışı yapmamaları, taşıtın üretici ya da distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuvar almaya veya takas yapmaya zorlamaları, takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.Alınan karar doğrultusunda yetki belgesi iptal edilen işletme ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi de verilmeyecek.Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında ''İşletmelerin bu yasağa uyumu Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edilmektedir'' denildi.Açıklamada, son dönemde sıfır araç satan yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı birtakım faaliyetlerde bulunarak haksız kazanç elde ettiği yönünde sosyal medyadan çok sayıda tepki geldiğini ve bakanlığa da birçok şikâyet başvurusu yapıldığını, bunun üzerine konuyu incelediklerini vurguladı.Yönetmeliğe göre, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Yetkili bayiler, bakanlığın internet sitesinde ifşa edilecek.