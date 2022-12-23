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Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:09 Son Güncelleme: 23.12.2022 11:09

Vatandaşa bedava dağıtıldı! Karadeniz'de kilolarca yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında yakalanan kilolarca hamsi balıkçı barınağına getirilerek, tırlara yüklendi. Denizde hamsi bolluğu yaşanınca, balıkçılar vatandaşlara ikram etmeyi ihmal etmedi.

İHA
Vatandaşa bedava dağıtıldı! Karadeniz’de kilolarca yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinden denize açılan balıkçılar, kilo kilo hamsi ile döndü. Geçtiğimiz hafta 80, bu hafta ise 35 liraya düşen hamsi, bu kez vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Hamsinin tezgahta 35 lira olduğunu belirten vatandaşlar, "Şimdi bize torbalarla ikram ediyorlar. Balıkçılara teşekkür ediyoruz. Tezgahta satılan hamsi alıcı ile satıcı arasında, diyecek bir lafımız yok" diye konuştular.

Akçakoca'ya gezmeye gelen bir vatandaş ise, "Gezmeye geldik ancak bize torba ile hamsi ikram ettiler çok sevindik" diye konuştu.

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Vatandaşa bedava dağıtıldı! Karadeniz'de kilolarca yakalandı
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