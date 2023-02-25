Vatandaşı mağdur eden bedelini ağır öder

EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşların OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceğine yönelik karar alındığını anımsatarak, "Aksi davranıp güvence bedeli talebinde bulunan, abonelik sürecini gereksiz kırtasiye ile yavaşlatan, depremzede vatandaşlarımızı mağdur eden şirketler bedelini ağır öder" dedi. Yılmaz, kurum yetkililerinin elektrik ve doğalgaz, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri ile toplantı yaparak güvence bedeli konusunda depremzede vatandaşa hiçbir zorluk çıkartılmaması için gerekli uyarıları yaptığını bildirdi. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Güvence bedeli konusunda şirketleri net bir dille uyardık. Elektrik, doğalgaz, hatta su faturasının mobil ekran görüntüsü bile yeterli olacak. Bu konudaki kararımız net ve titizlikle de uygulanmasını istiyoruz. OHAL süresi boyunca depremzede vatandaşlarımız güvence bedeli ödemeyecek. Aksi davranıp güvence bedeli talebinde bulunan, abonelik sürecini gereksiz kırtasiye ile yavaşlatan, depremzedeleri mağdur eden şirketler bedelini ağır öder."OHAL kararı alınan ve afet bölgesi ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgelerle gösteren elektrik ve doğalgaz abonelerinden yeni abonelik işlemlerinde OHAL süresince güvence bedeli alınmayacak. Depremden önce afet bölgesinde yaklaşık 6 milyon elektrik, 1 milyon 700 bin de doğalgaz abonesi bulunurken, bu aboneler elektrikte meskende asgari 420 lira, doğalgazda ise 1.430 lira güvence bedeli ödüyordu.