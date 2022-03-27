Vatandaşı mağdur eden elektrik şirketine geçit yok

Elektrik dağıtım hizmetlerinde yeni Isparta
vakalarının yaşanmaması için harekete geçildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), şirketlerin uyması gereken bir dizi yaptırımı hayata geçirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz
, gerekli yatırımları yapmayarak vatandaşın elektriğinin kesilmesine sebep olan şirketlerin vatandaşa tazminat ödemekle yükümlü olacağını anlatarak, "Kesintileri engelleyemeyen şirket olursa çok ağır yaptırımlar ile karşılaşacağını şimdiden hatırlatmak isterim" dedi. Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Yılmaz, "Isparta'da yaşanan kesintiler ile personelimiz gerekli incelemeleri yaptı. Soruşturma sonucuna göre de mağdur edilen vatandaşlarımıza tazminat ve ilgili şirkete tarifeden kesinti uygulaması yapılacak" diye konuştu.
BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER
Isparta vakasının Türkiye'nin hiçbir noktasında tekrarlanmasına izin veremeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Hizmet zaafı olan, kaliteden taviz veren, olağanüstü koşullara yeterince hazırlık yapmayan şirketler bedelini ağır öder" ifadelerini kullandı. Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği ile ilgili bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti: "Dağıtım şirketi yıllık bakım planını tüm detayları ile artık kurumumuza sunacak. Şirket, bakımı belgeleyen video, fotoğraf ve benzeri doneleri Bakım Yönetim Sistemi'nde kayıt altına alacak. Böylece önemli iyileştirmeler yaşanacak." Dağıtım şirketlerinin acil durum yönetim planları hazırlayacağını ve acil müdahale organizasyonunu kuracağını belirten Yılmaz, bunun için de 7/24 tam teşekküllü acil müdahale aracı bulundurması ve yeterli sayıda personele gereken bütün eğitimleri vermesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Dağıtım şirketi, acil durumlarda gerekli koordinasyonu sağlamak için kriz koordinasyon aracı temin edecek. Ayrıca acil müdahale gerektiren durumlarda dağıtım şebekesinin arıza onarımı, bakımı, kontrolü ve izlenmesi için insansız hava aracı kullanılacak. Acil durumlarda kullanılmak üzere tüm il ve ilçeler için mobil jeneratörler de hazır bulundurulacak" dedi.