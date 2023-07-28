Vatandaşı mağdur edenlere 361 milyon lira ceza

Yılın başından bu yana gıda ve market denetimlerinde toplam 176 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere uygulanan para cezasının da 361 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerine işaret eden Bolat, vatandaşlara yönelik haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicileri koruyucu tedbirler aldıklarının altını çizdi.Bolat, denetimleri de aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadesini kullandı. Bolat, şunları kaydetti: "Gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon lira, tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon lira, aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon lira olmak üzere 2023 yılında toplam 176 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere uygulanan para cezası toplam 361 milyon liraya ulaşmıştır."Bolat, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar için net işlem hacmi ile işlem sayısı kriteri göz önünde bulundurularak küçük ölçekli ve e-ticarete yeni başlayan işletmelerin haksız rekabet koşullarından korunmasına çalışıldığını ifade etti. Bolat, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile alışveriş merkezlerinin ortak giderlerinin paylaşımı ile ortak gelirlerin kullanımının adil bir zemine oturtulduğunu, bu süreçlerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesine yönelik düzenleme yapıldığını bildirdi.