Vatandaşın alım gücü desteklenecek

Fiyat
İstikrarı Komitesi'nde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
başkanlığında salı akşamı düzenlenen üçüncü toplantıda, işletmelerin denetlenmesine ve haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanması ile vatandaşların alım gücünün desteklenmesine yönelik bir dizi kararlar alındı. Enflasyon ile mücadelenin, tüm kurumlar tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilmesine, mali disiplinden taviz vermeden yönetilen- yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşların alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesine karar verildi. Rusya
ile Ukrayna
arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarını etkin şekilde yönetebilmek ve başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşların lehine uygulanacağı belirtildi.
ÜRÜN BAZLI İNCELEME
Toplantıda perakende zincirlerinde ürün ve şube bazlı fiyatların dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil ve serbest rekabetin sürekliliğinin izlenebilmesi için ilgili bakanlıkların gerekli çalışmaları yapması kararlaştırıldı. Başta enerji olmak üzere, işletmelere sunulan desteklerin artırılacağı bildirildi.
GEREKTİĞİNDE AKSİYON ALMAYA HAZIRIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, savaşın ekonomiye etkilerini izlediklerini belirterek, "Gerektiğinde zamanlı aksiyonları almaya hazırız" dedi. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi
'ne video konferans yöntemiyle katılan Nebati, enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini söyledi