Vatandaşın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Piyasanın enflasyon beklentilerinde iyileşmenin devam ettiğini gösteren ankete göre, Eylül'de 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 27.49 seviyesine geriledi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 28.71 olarak belirlenmişti. Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinde ılımlı bir geri çekilme görüldü. Bir önceki ankette yüzde 43.31 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, eylül anketinde yüzde 43.14 seviyesine geriledi. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 19.30'dan 18.38'e indi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin program hedeflerini desteklediğini ve vatandaşların alım gücünün kalıcı olarak artırılacağını vurguladı.Şimşek, fiyat istikrarını sağlamak için politikaların sürdürüleceğini belirtti. Şimşek, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin de sırasıyla yüzde 27.5 ve 18.4'e düştüğünü belirterek, "Son 3 ayda 23.5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylül ayında yüzde 50'nin altına inmesi bekleniyor" dedi. Bakan Şimşek, 2024 yılı için yüzde 4.9 seviyesinde öngördükleri bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3.1'e düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu hedefle, mali disiplinin dezenflasyon sürecine güçlü bir destek sağlayacağını vurguladı.Şimşek, enflasyonla mücadelede yapısal reformların önemine dikkat çekerek "Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız" dedi.