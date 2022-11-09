Vatandaşın ilk tercihi YHT oldu! Daha hızlı, daha konforlu, daha hesaplı...





AİLELERİN TERCİHİ

Eskişehir'e giden bir aile, çocukla otobüs yolculuğunun çok zor olduğunu belirterek, "YHT bizim için daha rahat. Ayrıca hem konforlu, hem daha hızlı hem de fiyatı daha uygun. Eskişehir'e kişi başı 140 TL ücret ödeyerek bilet aldık.