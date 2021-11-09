Vatandaşın sağlığı ile oynuyorlardı: 1878 işletmeye ceza yağdı!





'1878 İŞLETMEYE YASAL İŞLEM UYGULADIK'



Bakan Pakdemirli, gıdada taklit veya tağşiş ile ilgili cezaları da caydırıcı hale getirdiklerini söyleyerek, "2020'de 1,4 milyon gıda denetimi gerçekleştirdik. 2021 Ekim ayı itibariyle 1,1 milyon denetim gerçekleştirilmiş olup, denetimlerimize devam etmekteyiz. Ülkemiz genelinde 25 Ekim 2021 tarihinde eş zamanlı olarak 7 bin 300 kontrol görevlimiz ile denetim seferberliği başlattık. Bu denetimlerde 60 bin 362 gıda işletmesini denetledik. Bu kapsamda; vatandaşlarımızın sağlığı ile oynayan toplam 1878 işletme hakkında yasal işlem uyguladık. Yine; gıdada taklit veya tağşiş yapan firmaları kamuoyuna ifşa ediyoruz. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde olan gıdaların üretilmesini yasakladık. Ülkemizde trans yağ ile ilgili uygulamaya Avrupa Birliği'nden 3 ay önce geçtik" diye konuştu.