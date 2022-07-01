Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vefa Projesi milli programa dönüşüyor: Daha fazla yaşlı ve engelliye ulaşılacak
Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:11

Vefa Projesi milli programa dönüşüyor: Daha fazla yaşlı ve engelliye ulaşılacak

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Vefa Projesi milli programa dönüşüyor: Daha fazla yaşlı ve engelliye ulaşılacak

Yaşlı ve engelli bakım projesi olan Vefa Projesi milli programa dönüştürülecek. 496 ilçede 32 bin kişinin yararlandığı vefa projesinden milli programla 60 bin vatandaş da programa dahil edilecek. 478 ilçede daha vefa projesi uygulanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında yaşlı ve engelli bakım projesinin milli bir programa dönüştürülmesi yönündeki açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarına başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında hayata geçirilen Vefa Projesinden yaşlı, engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaş faydalanıyor. 2022 yılında hâlihazırda 496 ilçede 32 bin kişi için yıllık 230 milyon TL kaynak tahsisi yapıldı.

PROJENİN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Vefa Projesinin proje olmaktan çıkarılıp Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı halinde ulusal düzeyde her ilçe ve ilçede uygulanan bir sosyal yardım programı haline getirilmesi, böylelikle ülke genelinde bulunan bütün Vefa Projesi potansiyel yararlanıcısına ulaşılması hedefleniyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda hâlihazırda Vefa Projesi'ni uygulamayan 478 ilçede daha projenin uygulanmaya başlaması ile 2022 yılı sonuna kadar ilave 59 bin 480 kişiye ulaşılması planlanıyor.

FİNANSMANI AİLE BAKANLIĞI

Vefa Projesi'nin finansmanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 398 ilçede yaklaşık 26 bin kişi için 122 milyon TL kaynak tahsisi yapıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Vefa Projesi milli programa dönüşüyor: Daha fazla yaşlı ve engelliye ulaşılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA