Vefa Projesi milli programa dönüşüyor: Daha fazla yaşlı ve engelliye ulaşılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında yaşlı ve engelli bakım projesinin milli bir programa dönüştürülmesi yönündeki açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarına başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında hayata geçirilen Vefa Projesinden yaşlı, engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaş faydalanıyor. 2022 yılında hâlihazırda 496 ilçede 32 bin kişi için yıllık 230 milyon TL kaynak tahsisi yapıldı.

PROJENİN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Vefa Projesinin proje olmaktan çıkarılıp Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı halinde ulusal düzeyde her ilçe ve ilçede uygulanan bir sosyal yardım programı haline getirilmesi, böylelikle ülke genelinde bulunan bütün Vefa Projesi potansiyel yararlanıcısına ulaşılması hedefleniyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda hâlihazırda Vefa Projesi'ni uygulamayan 478 ilçede daha projenin uygulanmaya başlaması ile 2022 yılı sonuna kadar ilave 59 bin 480 kişiye ulaşılması planlanıyor.

FİNANSMANI AİLE BAKANLIĞI

Vefa Projesi'nin finansmanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 398 ilçede yaklaşık 26 bin kişi için 122 milyon TL kaynak tahsisi yapıldı.