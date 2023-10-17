Vera Konsept GYO halka arz oluyor! Vera Konsept ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Vera Konsept GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var soruları yanıt arıyor. 867 milyon TL büyüklük ile iddialı olacak şirket için araştırmalar hız kazandı. Talep toplamanın ardından şirketin borsada ne zaman işlem göreceği de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Vera Konsept GYO halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?
VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ OLUYOR!
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 55 milyon lotla arza çıkacak şirket Konsept Vera Projesi'nin finansmanı, Gölbaşı projesi finansmanı, arsa alımları, geliştirilecek projelerin finanmanı ve işletme sermayesi alanlarında fon sağlayacak.
867 milyonluk halka arz büyüklüğü yatırımcıların gündeminde. Vera Konsept 18 Ekim Çarşamba günü talep toplamaya başlıyor. İşte, detaylar:
VERA KONSEPT KAÇ LOT VERİR, FİYATI NE KADAR?
55 milyon dağıtacak Vera Konsept GYO hisse fiyatı 15,78 TL olarak belirlendi. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak. Paylar Yıldız Pazar'da işlem görecek.
DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)
- 1.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (362 TL)
- 2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (299 TL)
- 2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (236 TL)
- 2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (205 TL)
- 3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (189 TL)
- 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (173 TL)
- 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (157 TL)
- 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (142 TL)