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Giriş Tarihi: 17.10.2023 20:54

Vera Konsept GYO halka arz oluyor! Vera Konsept ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Vera Konsept GYO halka arz talep toplama tarihleri başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan şirket üç günlük talep sürecinde 55 milyon lot dağıtacak. İşletme sermayesi, arsa alımları ve geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılacak paylar VRGYO borsa kodu ile yatırımcılara ulaştırılacak. Peki, Vera Konsept GYO halka arz kaç lot verir, ne zaman, katılım endeksine uygun mu, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı? İşte, tüm ayrıntılar…

Vera Konsept GYO halka arz oluyor! Vera Konsept ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Vera Konsept GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var soruları yanıt arıyor. 867 milyon TL büyüklük ile iddialı olacak şirket için araştırmalar hız kazandı. Talep toplamanın ardından şirketin borsada ne zaman işlem göreceği de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Vera Konsept GYO halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ OLUYOR!

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 55 milyon lotla arza çıkacak şirket Konsept Vera Projesi'nin finansmanı, Gölbaşı projesi finansmanı, arsa alımları, geliştirilecek projelerin finanmanı ve işletme sermayesi alanlarında fon sağlayacak.

867 milyonluk halka arz büyüklüğü yatırımcıların gündeminde. Vera Konsept 18 Ekim Çarşamba günü talep toplamaya başlıyor. İşte, detaylar:

VERA KONSEPT HALKA ARZ NE ZAMAN, BORSA KODU NEDİR?

Vera Konsept halka arzında talep toplama 3 gün sürecek. 18-19-20 Ekim tarihlerinde alınacak talepler VRGYO borsa kodu ile borsada işlem görecek.

Halka arz İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleşecek.

VERA KONSEPT KAÇ LOT VERİR, FİYATI NE KADAR?

55 milyon dağıtacak Vera Konsept GYO hisse fiyatı 15,78 TL olarak belirlendi. Şirket payları eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak. Paylar Yıldız Pazar'da işlem görecek.

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 1.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (362 TL)

- 2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (299 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 15 Lot (236 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (205 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (189 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (173 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (157 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (142 TL)

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Vera Konsept GYO halka arz oluyor! Vera Konsept ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?
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