Vera Konsept GYO halka arz oluyor! Vera Konsept ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Vera Konsept GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var soruları yanıt arıyor. 867 milyon TL büyüklük ile iddialı olacak şirket için araştırmalar hız kazandı. Talep toplamanın ardından şirketin borsada ne zaman işlem göreceği de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Vera Konsept GYO halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar, eşit mi oransal mı?