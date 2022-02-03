Vergi avantajı Kur Korumalı Mevduata geçişi hızlandıracak

DEİK Başkanı Nail Olpak
, şirketlere gelen Kurumlar Vergisi
avantajının Kur Korumalı TL Mevduatı destekleyeceğini belirterek, "Son çeyrekte elde edilen kambiyo kârının Kurumlar Vergisi istisnasını göz önünde bulundurursak, kurumlarda kur korumalı mevduata ciddi bir geçiş olacağını düşünüyoruz" dedi. Gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Olpak, faizin ve dövizin seviyesinden daha önemli olan şeyin belirsizlik olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Örneğin 13.50 TL bandındaki dolar seviyesi bugünün gerçeği ise, iş dünyası bunu satın alır ve realitesi olarak kabullenir. Hiç kimse yüksek faiz ve yüksek döviz kuru istemez."
ABD'DE LOBİ YAPACAKLAR
Bu yıl ticari diplomasi atağını hızlandıracaklarını belirten Olpak, "ABD
ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz bulunuyor. Stratejik önceliğe sahip 6 ana sektör belirlemiştik. Pandemi sürecinde bu alanlara 2 yeni sektör daha ekledik. Şimdi de ABD özelinde, Türk iş dünyamızı temsil edecek çok üst düzey bir isim ile çalışmaya başlayacağız. Ayrıca ABD'deki Türkiye ve Türk iş dünyası algısını çok daha üst seviyeye taşıyacak 100 etkili insanı bir araya getireceğiz. Almanya
'daki ticari diplomasi faaliyetlerimizi başka bir boyuta taşımak üzere önemli bir stratejist ile anlaştık. Almanya'da 500 ayrı noktaya, bölgedeki lobicilik faaliyetlerimizi birlikte yürüteceğiz ismi bir mektupla bildirdik. Benzer çalışmaları Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Japonya ve Hindistan'da da yapacağız" dedi. Olpak, teknoloji alanında çalışacak, dijitalleşmeyi merkezine alan iş konseyi kuracaklarını da söyledi.