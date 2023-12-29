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Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:56 Son Güncelleme: 29.12.2023 10:56

Vergi müfettiş yardımcısı alımı için başvuru tarihi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 300 vergi müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Vergi müfettiş yardımcısı alımı için başvuru tarihi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 300 vergi müfettiş yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre istihdam edileceklerin 270'i iktisadi ve idari bilimler ile hukuk fakültelerinden, 30'u ise mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olan adaylar arasından seçilecek.

Giriş sınavına, 12-23 Şubat 2024 tarihlerinde başvurulabilecek.

Adaylar, başvurularını, Bakanlığın resmi internet sitesindeki elektronik ortamda yapacak. Başvuru, adaya ait son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı öz geçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulmasıyla tamamlanacak.

Giriş sınavı, iktisadi idari bilimler fakültesi ve hukuk fakültesi mezunları için klasik usulde 23-24 Mart 2024 tarihlerinde, Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturumda yapılacak. Sınav, mühendislik fakültelerinin bazı bölümlerinden mezun olanlar için ise 23 Mart 2024 tarihinde, test yöntemiyle Ankara'da tek oturumda gerçekleştirilecek.

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Vergi müfettiş yardımcısı alımı için başvuru tarihi belli oldu
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