Vergide beyan 1 Mart’ta başlıyor

Giriş Tarihi: 22.2.2022

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergide beyan dönemi 1 Mart’ta başlıyor. Evi kirada olan, ikinci işte çalışan, kâr payı alan da beyanname verecek. Eğitim, sağlık harcamaları ise beyan edilen gelirden indirilebiliyor