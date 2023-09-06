VERGİSİZ TELEFON SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kacır: Kısa sürede açıklanacak





TEKNOFEST İZMİR'DE REKOR KIRACAĞIZ



Bakan Kacır, "2023'te üç büyük şehrimizde TEKNOFEST yapacağız demiştik. Ankara'nın en büyük etkinliğini gerçekleştirdik. 940 binden fazla katılım oldu bir milyona yakın Pazar günü yoğun yağış olduğu için daha üst bir rakama ulaşılmamış oldu ama Ankara tarihinin en büyük etkinliği oldu. 27 Eylül'de de İzmir'de bu yılın son TEKNOFESTi ni gerçekleştireceğiz. Hem gençlerin hem tüm yaş gruplarından toplumun bu işe bu kadar sahip çıkması milli teknolojinin sahibi olarak kendisini hissetmesi ve bu duygularla oraya gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın her yıl olduğu gibi bizimle beraber olması şampiyonlarımıza ödülünü vermesi Türk Devleti'nin bu meseleye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. 14 bakanımız TEKNOFESTte katılmıştı. Bakanların da herhalde en fazla ilgi gösterdiği katıldığı organizasyon olmuş oldu. İzmir'de de yeni bir rekora imza atarız." açıklamasında bulundu.