Veri güvenliği açığı işletmelerin kâbusu oldu

202 yılında Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) bildirimi yapılan veri ihlali sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 78 arttığını açıklayan DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, geçen yıl eğitim, teknoloji, sağlık, bankacılık, kozmetik ve e-ticaret sektörlerinin öne çıktığı veri ihlallerinden 25 milyondan fazla kişi etkilendigini söyledi. Onay, "Bunun nedeni ise veri güvenliği konusunda KOBİ'lerin büyük kuruluşlara kıyasla halen yetersiz kalması. DİA Yazılım olarak mobil, e-ticaret ve e-dönüşüm ihtiyaçlarına uygun olarak sunduğumuz çözümlerle bütün sektörlere verimlilik, maliyet avantajı ve veri güvenliği sağlıyoruz. Yerden, zamandan, mekandan ve cihazdan bağımsız olarak kullanıcılarımızın firmalarını yönetebilmelerine olanak veriyoruz. Müşteri verilerini günlük olarak yedekliyor ve bu yedekleri de ayrıca şifreleyerek tutuyoruz ki güvenlik daha yüksek seviyeye çıksın. 18 yıldır bu konuda en ufak bir problem yaşamadık" dedi.