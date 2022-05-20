Verimliliğe 6.45 milyar dolar yatırım yaptık

MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Enerji Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yıllık dönemde enerji verimliliğine toplamda 6.45 milyar dolar yatırım yaparak, 1.56 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık. Ekonomiye 3.91 milyar dolarlık brüt katma değer sağladık. 43.2 milyon ton karbonun doğaya salımını engelledik" dedi. Öte yandan Dönmez, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin, kendi klasmanında dünyadaki 5 gemiden 1'i olduğunu belirtti.