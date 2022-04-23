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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Vestel evsel dönüşüm başlattı

Vestel evsel dönüşüm başlattı
Vestel, Evsel Dönüşüm Projesi başlattı. Buna göre kullanılmayan eski elektronik ürünler Vestel Yetkili Servisleri tarafından tüketicinin evinden randevu ile teslim alınarak, uygun koşullarda hurdaya dönüştürülecek. Elde edilen gelir ise doğal yaşamı koruma projelerinde kullanılmak üzere bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Evsel Dönüşüm Projesi ile üketicimizi de sürdürülebilirlik faaliyetlerimize dahil ediyor, evsel dönüşümü başlatıyoruz. Böylece sadece şirketimizin değil bireylerin de karbon ayak izini azaltmalarına destek oluyoruz" dedi.
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Vestel evsel dönüşüm başlattı
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