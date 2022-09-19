VHV’de iki üst düzey atama Sebat belgeselinin gerçekleşti

TÜRKİYE'NİNönde gelen reasürans şirketlerinden VHV Reasürans'ta kurum içi iki önemli atama gerçekleşti. 2013 yılından bu yana VHV Reasürans'ta başarılı işlere imza atan ve yangın sigortaları liderliğini üstlenen Gürer Baykal, Dubai Sigorta'ya Genel Müdür olarak atanan Fatih Ağacık'tan boşalan Teknik ve Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 2014 yılından bu yana sektöre sunulan yeni ürünler ve çeşitli iş geliştirme projelerinde büyük katkıları olan, mühendislik ve özel riskler liderliğini üstlenen Ali Arısoy ise yeni oluşturulan Trete Kabulleri ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevine atandı. İki isim de yeni görevlerine 15 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başladı. Şirket içinden genç ve başarılı iki ismin yeni görevlerine atanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, "VHV Reasürans Genel Müdür Yardımcımız Fatih Ağacık'ın Dubai Sigorta'ya Genel Müdür olarak atanması sonrasında, İrtibat Bürosu olduğumuz günlerden bu yana birlikte çalıştığımız iki çalışma arkadaşımızın atamalarını büyük bir mutlulukla duyuruyoruz. 100 yılı aşan tecrübeyle yoğrulmuş olan VHV kültürü, çalışanlarının kariyer yolculuklarını destekleme üzerine kurulu bir kültür ve bunu çok önemsiyoruz. İki yöneticimizin atamaları da bu temel düşüncemizi destekler nitelikte gerçekleşmiştir" dedi.