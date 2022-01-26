VHV’nin yurtdışı yatırımları tek çatı altında

HANNOVER merkezli VHV, yeniden yapılanmaya gitti. Son yıllarda önemli ölçüde büyüme başarısı gösteren ve içinde Türkiye
'deki iştiraki VHV Reasürans
'ın da olduğu Almanya
dışındaki faaliyetlerini konsolide etmek için "VHV International" adı altında yeni bir yapı oluşturdu. VHV Reasürans'ın Türkiye'deki başarılı performansı sonucunda CEO Maximilian Stahl yeni oluşturulan VHV International'ın yönetim kurulu üyesi oldu. Grup aynı zamanda hızla dijitalleşen dünyadaki sigortacılığa ayak uydurmak adına "VHV Digital Services" adlı başka bir yapı da kurduğunu duyurdu. VHV Grubu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeniden yapılanmanın güçlü bir geçmişe sahip şirketin geleceğe güçlü bir dönüşüm için kilometre taşı olduğu belirtildi. VHV Group CEO'su Uwe H
. Reuter, bilgi teknolojileri ve dijitalleşmenin yanı sıra sigortacılıkla ilgili, özellikle dijital hizmetler ve büyüyen uluslararası ticaretin dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığının altını çizdi. Reuter, "Bu adımımız VHV Grubu için stratejik ve bizi istikrarlı bir şekilde geleceğe taşıyacak tarihi bir adım oldu" diye konuştu. Yeniden yapılanma içinde oluşturulan, VHV International'da grubun yurtdışı iştiraklerinin başında olan Fransa'dan Constantin Fahr
, Avusturya'dan Sven Rabe, İtalya'dan Christian Sipöcz, Türkiye'den Maximilian Stahl Yönetim Kurulu'nda yer alırken, BT ve operasyonlardan Bernd Scharrer ve İK'dan ise Henrik Metzlaff'ın sorumlu olacağı belirtildi. VHV International'da Dr. Sebastian Reddemann ise oto dışı işiyle ilgili önceki sorumluluğunu ve VHV Allgemeine Versicherung AG'nin yönetim kurulu sözcüsü olarak gelecekteki sorumluluğunu üstlenecek. VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, Türkiye'deki başarılarının VHV Grubu tarafından büyük takdir gördüğünü belirterek, "Yeni yapılanma içinde şahsıma verilen bu yeni ek görev, Türkiye'deki başarılarımızın önemli bir göstergesi. Grubumuz içinde Türkiye önemli bir yere sahip ve istikrarlı bir şekilde büyümemiz grubumuzun dikkatini çekiyor ve destek görüyor. Kısa süre önce Türkiye merkezli olarak yakın coğrafyadaki ülkelere başlattığımız kapasite sağlama hizmetimiz de bizlere verilen desteğin önemli bir kanıtı" dedi. Türkiye'de her geçen yıl güçlenerek büyüdüklerini belirten Stahl sözlerini şöyle noktaladı: "Zorlu geçen son iki yılda önemli kazanımlar elde ettik. 2021 yılı sonlarına doğru İstanbul merkezli olarak yakın coğrafyadaki bölge ülkelere sağlamaya başladığımız kapasite ile birlikte ise Türkiye sigorta sektörüne büyük değer katıyoruz."