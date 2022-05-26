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Giriş Tarihi: 27.5.2022

VHV’ye Rekabet Kurulu’ndan onay geldi

VHV’ye Rekabet Kurulu’ndan onay geldi
REKABET Kurulu'nun 28 Nisan 2022 tarihli 22-20/337-145 nolu kararı ile Oman Insurance Company kontrolünde bulunan Dubai Starr Sigorta AŞ'nin hisselerinin tamamının, VHV Reasürans AŞ tarafından devralınması işlemini uygun bulundu. VHV Group bu satın alma ile Türkiye elementer sigortacılık pazarına giriş yapmış oldu. VHV Reasürans'ın CEO'su ve VHV International'ın Yönetim Kurulu Üyesi Maximilian Stahl, mart ayındaki anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada "Türkiye'deki operasyonlar, VHV'nin tanımlanmış segmentlerde kanıtlanmış yetkinliklerine dayalı olarak özenle seçilmiş pazarları çeşitlendirme ve stratejik olarak daha fazlasını inşa etme stratejisinin bir parçası. Son 10 yılda Türkiye pazarında önemli tecrübeler edinmiş olarak, reasürans faaliyetlerimize ek olarak faaliyetlerimizi birincil sigortaya da genişletmek istiyoruz. Dubai Sigorta'yı ticari ve endüstriyel odağıyla bizim için mükemmel bir seçim olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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VHV’ye Rekabet Kurulu’ndan onay geldi
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