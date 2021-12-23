Villa ile gecekonduya ayrı tarife

AK Parti
, vatandaşın doğalgaz faturalarını hafifletmek ve adaletsizlikleri gidermek için düğmeye bastı. Kademeli doğalgaz tarifesine geçilmesi için yasa teklifi hazırlığı başladı. Yapılan düzenleme ile gecekondu ile villa aynı parayı ödemeyecek. TBMM Genel Kurulu
'nun öncesi gün yapılan toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
, kademeli tarife uygulamasına geçilmesi için çalışma başlattıklarını bildirdi. Elitaş, TBMM
'nin 4 Ocak'a kadar tatile girdiğini hatırlatarak, "Meclis tekrar çalışmaya başladığı andan itibaren yasa teklifini hızla getirip, yasalaştıracağız. Bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" diye konuştu. Elitaş, BOTAŞ
'ın özelleştirilmesinin gündemlerinde olmadığını da söyledi.