’Vişne Mermeri’ 60 ülkeye ihraç ediliyor

Özellikle Arap ülkeleri, Amerika, İtalya, Fransa ve Çin bazlı çalışıyoruz. Pandemiden dolayı hedeflerimize ulaşamadık, mermer sektörü bayağı bir etkilendi ama şuan işlerimiz açıldı. Bu yıl blok bazlı üretim hedefimiz 40 bin ton, plaka bazlı işlenmiş olarak da 100 bin metrekare satış hedefimiz var. Ocaklarda personelimiz 500 kişi, fabrikamızda da 200 elemanımız var. 3 vardiya çalışıyoruz. Bizim asıl amacımız Türkiye'yi ve Elazığ şehrimizi tanıtmak. Elazığ vişne mermeri artık iç ve dış mekanlarda tercih edilen bir mermer türü haline geldi. En son vişne mermeri olarak değil ama normal mermer olarak Nusret'in bütün mekanlarını biz yaptık, Fenerbahçeli Alex'in evini biz yaptık, Beyaz Saray'a da vişne mermeri yolladık."