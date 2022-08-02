’Vişne Mermeri’ 60 ülkeye ihraç ediliyor

Elazığ'da, dünyada sadece Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne mermeri Amerika, Çin, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediliyor. Bu yıl blok bazlı 40 bin ton, plaka bazlı ise 100 bin metrekarelik ihraç hedefleniyor.
Mermerciliğin önemli yerlerinden birisi olan Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde 14 çeşit mermer çıkarılıyor. Bunların içerisinde dünyada yalnızca Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne mermeri büyük ilgi görüyor.
Fabrika tarafından çıkarılan vişne mermeri istenen ebata göre kesilip şekil veriliyor ve cilalanıp son halini alıyor. Pandeminin ardından talebin artmasıyla bu yıl blok bazlı 40 bin ton, plaka bazlı ise 100 bin metrekarelik ihraç hedefleniyor.
Ayrıca fabrika tarafından 700 kişiye istihdam sağlanarak ekonomiye katkı sunuluyor. Fabrika üretim müdürü Sinan Diker, vişne mermerinin Dünya'da sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarıldığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti, "Bizim şirket de ismini oradan alıyor. Rengini ve desenini içindeki demir minerallerinden alıyor. Özel bir taşımız, dünyanın 60 ülkesine sevk ediyoruz.
Özellikle Arap ülkeleri, Amerika, İtalya, Fransa ve Çin bazlı çalışıyoruz. Pandemiden dolayı hedeflerimize ulaşamadık, mermer sektörü bayağı bir etkilendi ama şuan işlerimiz açıldı. Bu yıl blok bazlı üretim hedefimiz 40 bin ton, plaka bazlı işlenmiş olarak da 100 bin metrekare satış hedefimiz var. Ocaklarda personelimiz 500 kişi, fabrikamızda da 200 elemanımız var. 3 vardiya çalışıyoruz. Bizim asıl amacımız Türkiye'yi ve Elazığ şehrimizi tanıtmak. Elazığ vişne mermeri artık iç ve dış mekanlarda tercih edilen bir mermer türü haline geldi. En son vişne mermeri olarak değil ama normal mermer olarak Nusret'in bütün mekanlarını biz yaptık, Fenerbahçeli Alex'in evini biz yaptık, Beyaz Saray'a da vişne mermeri yolladık."