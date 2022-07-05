Vodafone busıness, ‘future of technology’ webinarında teknolojinin geleceğini gündeme taşıyacak

4 Temmuz 2022- İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, aylık ekonomi dergisi Inbusiness ile Future of Technology webinar serisine devam ediyor. Dünyada ve Türkiye'de yakın gelecekte ekonomik hayatı belirleyecek değişimin ele alındığı webinar serisinde, iş dünyasının teknolojideki son gelişmelerle dijital iş modellerine nasıl adapte olacağı, rekabetin yeni kurallarının nasıl belirleneceği, değişimle şirketleri bekleyen zorluk ve fırsatlar, bu alandaki politikalara yön veren liderler, trendleri belirleyen uzmanlar ve bizzat bu dönüşümü gerçekleştiren isimlerle ele alınıyor. İlki 'Bulut Teknolojilerinin Önemi ve Faydaları', ikincisi 'Nesnelerin İnterneti ve Yeni Ekonomi Ekosistemi' konusunda gerçekleşen Future Of Technology webinar serisinin 5 Temmuz'da gerçekleşecek üçüncü toplantısında 'Siber Güvenlik' konuşulacak. Yıl boyunca ise 5G, Yeni Nesil Teknolojilerle Sektörlerin Dönüşümü ve Tarımda Dijitalleşme konuları alanında uzman panelistlerle birlikte masaya yatırılacak.

Dijital dönüşümün tüm sektörler için hayati önem taşıyan 'Siber Güvenlik' başlığında, sektör paydaşlarının düşünce ve deneyimlerine yer verecek olan webinar, INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un özel oturumu ile devam edecek olan webinar "Yeni Normal'de İşletmelerin Siber Güvenlik Stratejisi" başlıklı panel ile tamamlanacak. Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı Lideri Cüneyt Kırlar moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin katılımcıları ise; Sabancı Dx Siber Güvenlik Grup Müdürü Nurettin Erginöz, Türkiye Bilişim Derneği 2. Başkanı M. Ali Yazıcı, Eren Holding Kağıt Grubu BT Direktörü Baran Korukluoğlu ve Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün & Çözümler Direktörü Oğuz Çidam olacak.

5 Temmuz 2022 tarihinde saat 10:30-12:30 arası gerçekleşecek olan webinar www.inbusinessfutureoftechnology.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.