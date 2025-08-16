Vodafone Freezone Kıtalararası Brawl Stars Turnuvası’nda şampiyon Döner Kebap takımı

8 Ağustos 2025 – Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Vodafone FreeZone, ana sponsoru olduğu FUT Esports işbirliğiyle, dünyada ilk kez kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenledi. Toplam 700'ün üstünde takım ve 2000'in üzerinde oyuncunun katılımıyla gerçekleşen Vodafone FreeZone Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası'nı Döner Kebap takımı kazandı. Turnuvanın ikincisi Zion Academy, üçüncüsü ise Flaying Aces oldu.

Online elemelerle başlayan turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final etapları Beşiktaş-Üsküdar vapur hattında FreeZone teknesinde oynandı. Vodafone teknolojisiyle Avrupa'dan Asya'ya uzanan turnuvanın final aşamasını, sosyal medya kurgusuyla seçilen 3 şanslı FreeZone'lunun yanı sıra 4-6 Ağustos tarihlerinde Vodafone mağazalarında Brawl Stars Şenliği'ne katılan 2 talihli ve yaklaşık 20 influencer da takip etti. Vodafone FLEX ile turnuva boyunca FreeZone'lulara 5G uyumlu Samsung telefonlarda geçerli %20 indirim sunuldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone FreeZone olarak, Türkiye'de oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Bugüne kadar bu geniş ekosistemin büyümesine destek olduk, bundan sonra da olmaya devam etmek amacındayız. Espor pazarına 9 yıl önce girdik. Bu süreçte yaklaşık 80 milyon TL'lik yatırım yaptık. Espor alanında pek çok önemli sponsorluğa imza attık. 2022'den bu yana başarıyla sürdürdüğümüz FUT Esports işbirliği kapsamında şimdi de dünyada ilk kez kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm takımları tebrik ediyoruz."

FUT Esports Kurucu Ortağı ve CEO'su Sinan Dursunoğlu ise şöyle konuştu:

"FUT Esports olarak, 9 yıldır Türkiye'de esporun öncü kulüplerinden biri olarak 10 farklı oyunda 65 esporcumuz ile ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil ediyoruz. Bu yolculuğumuzda çok değerli sponsorumuz Vodafone FreeZone ile beraber sadece espor ile sınırlı kalmayıp, gençlerin de hayatına dokunarak onları sporun ve eğlencenin bir araya geldiği etkinliklerde buluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda dünyada ilk defa kıtalararası Brawl Stars turnuva organizasyonunun bir parçası olduğumuz için çok gururlu ve heyecanlıyız. Turnuvamıza katılan tüm takımları tebrik ediyoruz."

SÜRPRİZ ÖDÜLLER VERİLDİ

Vodafone FreeZone Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası kapsamında birinci gelen takım üyelerine Galaxy Z Flip 7 akıllı telefon, ikinci gelen takım üyelerine Galaxy Tab 10 FE tablet, üçüncü gelen takım üyelerine Galaxy Watch 8 akıllı saat, dördüncü ve beşinci gelen takım üyelerine ise Galaxy Buds FE kulaklık hediye edildi. Turnuva döneminde ayrıca, Vodafone mağazalarında Brawl Stars severlere özel sürprizler ve FreeZone'lulara özel oyun fırsatları sunuldu. Yarışmaya katılıp son 64 kişi arasına kalan takımların her birine 240 GEM hediye edildi.